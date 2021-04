ALERTĂ! Pană de oxigen la ”Babeș”! Trei morți Incident grav la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienți ar fi decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale. Secția mobila de terapie intensiva a fost pusa in funcție saptamana trecuta la Spitalul „Victor Babeș” și funcționa la capacitate maxima, fiind internați opt pacienți in stare grava. VOICULESCU: ”Am ramas impresionat de empatia pacienților” Precizare de presa Referitor la situația petrecuta azi, 12.04.2021, la Unitatea Mobila de Terapie Intensiva, amplasata in curtea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

