Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Mirel Palada a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1, vineri, la 9 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, in dosarul in care e acuzat ca l-a lovit in 2017 pe senatorul USR Mihai Gotiu la B1 TV. „In temeiul art. 396 alin. (4) C. pr. pen. rap. la art. 193 alin. (1) si (2) C.pen.…

- Judecatoria Sectorului 1 l-a condamnat, vineri, pe sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, la 9 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru ca l-a lovit in 2017 pe senatorul USR Mihai Gotiu, in pauza unei emisiuni tv, relateaza Agerpres.

- Sociologul Mirel Palada a primit vineri o pedeapsa de 9 luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru ca l-a lovit cu pumnii pe senatorul USR Mihai Gotiu in pauza unei emisiuni tv, in 2017, a stabilit Judecatoria Sectorului 1. Decizia nu este definitiva.

- Judecatoria Sectorului 1 l-a condamnat, vineri, pe sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, la 9 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, el fiind acuzat ca l-a lovit in 2017 pe senatorul USR Mihai Gotiu in pauza unei emisiuni tv. "In temeiul art. 396 alin. (4) C.…

- Mirel Palada, fost purtator de cuvant al guvernului Ponta, a fost condamnat la 9 luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care a fost judecat ca l-a lovit pe senatorul USR Mihai Goțiu, informeaza G4media.Judecatoria Sectorului 1 a dat sentinta in dosarul in care Mirel Palada a fost acuzat de lovire…

- Instanța a decis ca Mirel Palada trebuie sa ii plateasca lui Goțiu 5.000 de euro daune morale.Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.Dosarul in care Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, este cercetat pentru lovirea senatorului USR Mihai Goțiu, a fost trimis in…

- Dirijorul Horia Andreescu a fost inculpat in urma cu trei ani intr-un dosar in care a fost judecat pentru „vatamare corporala din culpa”. Acesta a fost implicat intr-un accident rutier in data de 24.07.2017, in Zarnești. Aflat la volan, Andreescu a lovit o femeie in zona unei treceri de pietoni. Victima…

- Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator al BNR, a fost condamnat definitiv joi la 5 ani de inchisoare cu executare, potrivit portalului Curții de Apel București. Minuta instanței. „Solutia pe scurt: Decizia penala nr.1129/A din data de 29 Octombrie 2020 – In temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul…