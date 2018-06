Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la Malmo, in Suedia. Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara la Malmo, a anuntat politia suedeza intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor. Poliția a mai precizat…

- Peste 2.000 de persoane au pornit, sambata seara, in mars pe Calea Victoriei spre Piata Universitatii, in semn de sustinere a diversitatii, comunitatii LGBT si drepturilor reprezentantilor ei. Doua platforme cu doi DJ incadreaza multimea. Cei mai multi participanți danseaza si isi fac fotografii, potrivit…

- Lovitura pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informeaza luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis in urma sesizarii redacției Lumea Justiției pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu. DNA a declinat dosarul la Pachetul Curții…

- Un numar de 80 de persoane au fost evacuate, luni, din Clinica ORL a Spitalului Municipal din Timișoara, dupa ce un incendiu a izbucnit in curtea unitații medicale. Nicio persoana nu a fost ranita, informeaza Mediafax. Incendiul a izbucnit, luni, in curtea Clinicii ORL a Spitalului Municipal Timișoara,…

- PSD a stabilit, luni, ziua si ora marelui miting: sambata, la ora 20.00, in Piata Victoriei va avea loc demostratia de sustinere a Guvernului Dancila, anunța Antena 3. Decizia a fost luata in urma cu putin timp, in sedinta Comitetului Executiv National de azi, informeaza sursa citata. Va fi un miting…

- Informatii incredibile au aparut chiar in timp ce seful PSD, Liviu Dragnea, era in fata judecatorilor de la ICCJ, informeaza Antena 3. Jurnalistii de la EVZ scriu ca DNA a recunoscut ca Liviu Dragnea a fost urmarit si interceptat de SRI, iar datele secrete au fost stocate pe 32 de DVD-uri. Interesant…

- Magistrații ICCJ au admis cererea de revizuire formulata de primarul Mircia Gutau, desființand decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase in 2010, anunța Antena 3. Decizia Inaltei Curți este definitiva. „Admite cererea in temeiul art. 465 ALIN 11 LIT. B CPP de…

- Inspecția Judiciara (IJ) a concluzionat ca Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a adus atingere independenței judecatorilor, dupa ce, in procesul deschis jurnaliștilor Antena 3, a cerut documentele de la dosar, ”pentru investigații intr-un dosar penal”. Anunțul a fost facut, marți, de reprezentanții…