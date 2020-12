ALERTĂ! ORBAN își depune mandatul! Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala a viitorului Executiv. Conform premierului demisionar, obiectivul pe care il are este acela de a construi o majoritate parlamentara care sa nu cuprinda PSD. si de a fi implicat in negocierile pentru formarea unui Guvern. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

