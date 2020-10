Ludovic Orban a sustinut o declaratie de presa, vineri dimineata. Premierul a vorbit despre pelerinajul de la Sfantul Dimitrie cel Nou, ce va avea loc in Capitala. Seful Executivului spune ca nu va fi o situatie similara ca cea de la Iasi, cu Sfanta Parascheva, avand in vedere ca aici doua treimi dintre participanti sunt bucuresteni. De asemenea, acesta a abordat problema lipsei de personal medical, dar si modul cum vor fi organizate alegerile parlamentare din 6 decembrie. E vremea ”EPURARILOR” politice! Lista starurilor care nu vor intra in viitorul PARLAMENT "Specialisii fac o evaluare si…