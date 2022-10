Pentru prima data in mai bine de doua decenii, noile cazuri de tuberculoza au crescut anul trecut la nivel mondial, stimulate de Covid-19 și de masurile de izolarile care au limitat depistarea și accesul la ingrijire, a anunțat OMS. Inca de anul trecut OMS a anunțat ca numarul deceselor cauzate de tuberculoza a crescut din […] The post Alerta OMS, dupa Covid-19. Cea mai letala boala contagioasa revine in forța. O premiera in 20 de ani first appeared on Ziarul National .