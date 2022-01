Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat impotriva descrierii variantei Omicron ca fiind usoara, spunand ca potentialul ucigas al noii mutatii este mult subestimat, potrivit BBC News. Studiile recente sugereaza ca tulpina Omicron are sanse mai mici sa imbolnaveasca grav oamenii decat…

- Omicron, noua varianta mai infectioasa a virusului SARS-CoV-2, pare sa produca o boala mai putin severa in comparatie cu cele cauzate de varianta dominanta la nivel global, Delta, insa infectia pe care o cauzeaza nu ar trebui sa fie considerata "o forma usoara", au anuntat joi reprezentantii Organizatiei…

- Faza acuta a pandemiei de COVID-19 s-ar putea incheia anul viitor, dar coronavirusul nu va disparea complet, a afirmat miercuri Mike Ryan, director executiv al Programului pentru situatii de urgenta al Organizației Mondiale a Sanatații. Mike Ryan, medic epidemiolog irlandez, a mai notat ca este inca…

- Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 21 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, potrivit Agerpres care citeaza presa straina. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai…

- Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Alianta Pfizer/BioNTech anunta ca pregatește un vaccin adaptat…

- Insuficienta vaccinarii la nivel mondial si a nivelului de depistare a cazurilor de SARS-CoV-2 reprezinta un „cocktail toxic”, a afirmat miercuri, intr-o conferința de presa, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a avertizat ca o asemenea combinație reprezinta…