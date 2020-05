Conform ultimului sondaj INSCOP realizat in perioada 15-20 mai 2020 de INSCOP Research la comanda Pro Romania, pe un eșantion multistadial stratificat de 1132 de persoane 38,3% dintre respondenți considera ca economia romaneasca va fi afectata in foarte mare masura de epidemia de coronavirus, 41,6% in mare masura, 13,2% in mica masura și 5,6% in foarte mica masura/deloc. Nu știu sau nu raspund la aceasta intrebare 1,3% dintre romani. 38,3% dintre respondenții ultimului sondaj INSCOP considera ca economia romaneasca va fi afectata in foarte mare masura de epidemia de coronavirus, 41,6% in mare…