ALERTA! O tanara de 17 ani din Ploiesti a fost omorâtă în fosta Baie Publică. Criminalul era iubitul fetei, un barbat insurat! Fata a fost data disparuta inca de miercuri seara de catre mama ei, iar poliția a demarat imediat cautarile. Femeia știa ca fiica ei plecase la o intalnire cu iubitul sau, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca se face tarziu și nu se intoarce acasa. Polițiștii din Ploiești au mers pe urmele barbatului cu care mama fetei disparute a precizat ca se intalnise miercuri. Acesta intr-o prima faza a mințit ca o cunoaște pe fata sau ca s-ar fi intalnit cu ea, dar ulterior a recunoscut tot. Cadavrul fetei a fost gasit joi dupa-amiaza in cladirea fostei… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

- Cadavrul adolescentei a fost gasit joi dupa amiaza de catre politistii din Ploiesti intr-o cladire nelocuita din oras, unde pe vremuri functiona baia publica. Fata fusese data disparuta inca de miercuri de catre mama sa, care stia ca este la intalnire cu prietenul ei.

