- ​La patru ani dupa ce a fost lansata, sonda Osiris Rex a reușit cu succes sa atinga pentru câteva secunde suprafața unui asteroid care se afla la 330 milioane km de Terra, pentru a preleva mostre de roca și praf. NASA spune ca este un moment extraordinar, însa abia peste câteva zile…

- O sonda lansata si administrata de NASA va incerca sa extraga marti primele esantioane din istoria agentiei spatiale americane ce vor fi prelevate din scoarta unui asteroid, informeaza DPA. Vehiculul spatial Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith…

- Geobiologul Dirk Schulze-Makuch de la Washington State University (WSU) a coordonat un studiu publicat luna trecuta în revista Astrobiology. Lucrarea identifica doua duzini de exoplanete (planete din afara Sistemului Solar) care pot fi lumi „superlocuibile”, mai favorabile vieții decât…

- Sonda americana Osiris-Rex va cobori in data de 20 octombrie pe suprafata asteroidului Bennu, dupa o calatorie in spatiu de patru ani, pentru a preleva mostre din scoarta acestuia, in speranta de a le readuce apoi pe Terra si de a ii ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine formarea Sistemului…

- ​La patru ani dupa ce a fost lansata, sonda Osiris-Rex a NASA va încerca pe 20 octombrie sa atinga pentru câteva secunde suprafața asteroidului Bennu pentru a preleva mostre de sol și praf. Apoi va urma un lung drum înapoi cu eșantionul colectat, iar daca totul merge bine mostrele…

- Singurul continent de pe Terra unde nu exista coronavirus. Toti cercetatorii care merg in Antarctica stau in carantina in Noua Zeelanda Antarctica este singurul continent pe care noul coronavirus nu a ajuns, iar cercetatorii care se pregatesc sa porneasca spre bazele de cercetare de pe continentul austral…

- Pe 30 iulie NASA va lansa rover-ul Perseverance care ar trebui sa ajunga pe Marte în februarie 2021 și, în afara de observațiile pe care acesta le va face cu instrumentele super-high-tech, va ”bifa” și prima parte a unui plan mareț. Este vorba de a încerca sa se aduca,…