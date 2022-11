Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a CAZUT in raul Mureș: Intervin pompierii pentru cautare-salvare, in zona pontonului din Partoș O persoana a CAZUT in raul Mureș: Intervin pompierii pentru cautare-salvare, in zona pontonului din Partoș Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru cautarea-salvarea unei persoane in…

- Persoana cazuta in raul Mureș, in zona pontonului din cartierul Partoș. Pompierii din Alba Iulia, chemați sa intervina O persoana ar fi cazut in raul Mureș duminica seara, in jurul orei 17:40, in zona pontonului din cartierul albaiulian Partoș. La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia. Potrivit…

- Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine, marți seara, pe strada Ilie Cleopa, pentru salvarea unui caine cazut intr-o fantana adanca de circa 10-15 metri. In jurul orei 23.45, misiunea era in desfașurare. Forțe alocate: 1 ASAS. foto/arhiva Post-ul Misiune de salvare a unui caine cazut intr-o fantana,…

- Secția de pompieri Sebeș, in cooperare cu SVSU Sebeș, intervin, marți seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul Arini. Flacarile se manifesta cu ardere generalizata la o cabana, pe o suprafața de aproximativ 120mp. La momentul de fața se lucreaza la localizarea acestuia.…

- In cursul dimineții de duminica, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiuizbucnit la un spațiu commercial aflat pe strada Nicola Balcescu. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta in interior,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia și detașamentul de pompieri Aiud au fost solicitați sa intervina, sambata, pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe autostrada A10. Este vorba despre un incendiu la un camion+remorca, produs la km 39, in zona Localitații Sancrai. La ajungerea forțelor de intervenție…

- Trafic ingreunat, luni, pe Calea Moților din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier produs in zona dintre Kaufland și Micești. Un autoturism a intrat in coliziune cu un parapet, iar o persoana este ranita, posibil ușor, a transmis Biroul de presa al IPJ, in jurul orei 14.40. Post-ul Accident in…