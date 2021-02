Alertă! O noua mutație a coronaviruslui a fost descoperită în România. Pacientul este din Dorohoi Noua tulpina a fost confirmata de catre reprezentanții DSP din Suceava in urma testelor efectuate. Este vorba de un barbat de 50 de ani la care testele au indicat prezența unei noi tulpini a coronavirusului, pana in acest moment cu origini necunoscute, dar care ar avea un grad de contagiozitate la fel de ridicat ca […] The post Alerta! O noua mutație a coronaviruslui a fost descoperita in Romania. Pacientul este din Dorohoi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

