Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Lazar, nascut la Avrig, este considerat fondatorul invatamantului in limba nationala din Tara Romaneasca. In 1818, a infiintat in Bucuresti prima scoala cu predare in limba romana, Scoala de la Sfantul Sava. Pe 5 iunie, se sarbatoreste Ziua Invatatorului, care coincide cu data de nastere a…

- Colegiul National „Sfantul Sava“ deschide si in acest an clasamentul celor mai ravnite licee din Capitala, dar si din tara, cu o medie de admitere de 9,98 la profilul matematica-informatica, bilingv engleza. El este urmat la mica distanta de Colegiul National „Gheorghe Lazar“, cu o medie de 9,90 la…

- In memoria lui Octavian Paler, o strada din Fagaras a primit numele sau: strada Octavian Paler.Octavian Paler n. 2 iulie 1926, Lisa, judetul Fagaras, actualmente in judetul Brasov ndash; d. 7 mai 2007, Bucuresti a fost un scriitor, jurnalist, editorialist si om politic roman.Dupa evenimentele din decembrie…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, a murit vineri dimineata, din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19.Ploiesteanu, in varsta de 70 de ani, era internat de doua saptamani la Spitalul Floreasca din Bucuresti, fiind diagnosticat cu Covid-19.Nascut pe 16…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica lautareasca, a murit vineri dimineata, din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19. Ploiesteanu, in varsta de 70 de ani, era internat de doua saptamani la Spitalul Floreasca din Bucuresti, fiind diagnosticat cu Covid-19.…

- Marele artist s a nascut pe 2 aprilie 1915, la Bucuresti, si a murit tot in capitala, pe 18 iunie 2006, la varsta de 91 de ani. Gica Petrescu, celebrul artist roman, cantaret si compozitor de muzica usoara, populara, romante si cantece de petrecere, ar fi implinit astazi 106 ani.Artistul s a nascut…

- Din 1990, Constanta Buzea a lucrat ca redactor la Romania literara, unde a semnat rubrica de corespondenta "Post restantldquo;. Constanta Buzea n. 29 martie 1941 ndash; d. 31 august 2012 a fost o poeta din Romania. Constanta Buzea a urmat cursurile Facultatii de Filologie, Universitatea din Bucuresti,…

- Sportul romanesc este indoliat, dupa ce antrenorul Petru Iftimie, un nume de referința pentru tenisul romanesc, a incetat din viața, la varsta de 73 de ani. Nascut la 1 aprilie 1947, in comuna Aldești, județul Galați, profesorul Petru Iftimie a fost decenii la rand un punct de reper in lumea tenisului…