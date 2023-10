O drona a cazut in noaptea de miercuri spre joi pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina. In jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera au observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea.

Din fericire, resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații.

La fața locului a fost observat un crater de aproximativ 1,5 metri adancime și 4 m diametru, iar in interior fibra de carbon fumegand.

Autoritațile ucrainene au confirmat caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a atacului din noaptea de 11 spre 12 octombrie. Incidentul s-a produs la kilometrul…