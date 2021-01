ALERTĂ! Numărul de pacienți la ATI scade sub 1.000! Pana astazi, 22 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 645.923 de pacienți au fost declarați vindecați. Se dau MAI MULȚI BANI de la stat. Cine primește 266 lei in PLUS In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.699 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. ncepe AL TREILEA VAL al pandemiei? Angela Merkel trage semnalul de alarma Coeficientul infectarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 22 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 645.923 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.699 cazuri noi…

- In Romania au fost inregistrate 4.841 de cazuri noi coronavirus in ultimele 24 de ore, iar 96 de romani au murit, arata, vineri. raportul Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Pana vineri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost diagnosticate cu coronavirus 4.729 de persoane. De ieri pana azi au mai fost inregistrate 121 de decese in randul pacienților infectați. Pana astazi, 5 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 648.288 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Pana astazi, 13 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 556.335 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 457.360 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.435 cazuri noi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 149 de decese. Bilanțul de astazi vine cu un nou record, și anume faptul ca rata de pozitivare a pacienților infectați a ajuns la 43%. Pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Potrivit datelor publicate de GCS, pana astazi, 13 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 231.808 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au…

- Astazi, 11.11.2020, Romania a depașit pragul de 200 de decese raportate intr-o singura zi. Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.799 cazuri de infectare și 203 decese. Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- De la debutul pandemiei de coronavirus, in Romania s-au imbolnavit 314.295 de persoane, dintre care 211.408 s-au vindecat. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.304 de noi cazuri de infectare. De asemenea, astazi a fost atins un nou record negativ de decese:…