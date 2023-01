Stiri pe aceeasi tema

- Statistica realizata de catre Direcția de Sanatate Publica Alba indica o creștere alarmanta a cazurilor de gripa, pneumonii și infecții respiratorii acute, in prima saptamana din anul 2023.

- Alerta epidemiologica, in capitala, unde continua sa creasca numarul cazurilor gripa și infecții respiratorii acute. Potrivit primarului capitalei, Ion Ceban in perioada 2-8 ianuarie au fost raportate in capitala 6432 cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare, cu 1628 cazuri mai puține…

- Serviciile operative ale Primariei Chișinau s-au intrunit in ședința. Pe ordinea de zi au fost 3 subiecte, printre care și desfașurarea procesului educațional in municipiul Chișinau in semestrul II al anului de studii 2022-2023.

- Ministerul Sanatatii a facut recomandari in contextul instituirii starii de alerta epidemiologica din cauza gripei In vederea prevenirii si limitarii imbolnavirilor prin gripa si alte infectii virale respiratorii, Ministerul Sanatatii a emis un set de recomandari privind masurile de protectie la nivelul…

- Astazi, Alexandru Rafila a anunțat stare de alerta epidemica, situația care aduce mai multe recomandari și masuri luate de autoritați. Ministrul Sanatații a explicat faptul ca s-au identificat masuri astfel incat sa nu existe posibilitatea ca Romania sa se confrunte cu o situație dificila, cum ar fi…

- Marinescu a explicat intr-un interviu acordat News.ro care sunt particularitațile acestui sezon de viroze respiratorii și de ce este mai intens decat in alți ani.Una dintre explicații ar fi ca nu mai exista restricțiile din pandemie, perioada in care oamenii nu au mai fost expuși atat de mult imbolnavirilor…

- Marinescu a explicat intr-un interviu acordat News.ro care sunt particularitațile acestui sezon de viroze respiratorii și de ce este mai intens decat in alți ani.Una dintre explicații ar fi ca nu mai exista restricțiile din pandemie, perioada in care oamenii nu au mai fost expuși atat de mult imbolnavirilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat luni necesitatea de a nu lasa garda jos intr-o perioada in care numarul cazurilor de COVID-19 si cel al cazurilor de gripa au inceput sa creasca in Europa, invocand exemplul poliomielitei pentru a justifica necesitatea vaccinarii, informeaza AFP.