Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, printr-o ordonanta, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sanctiuni pentru mai multe abateri de la legislatia rutiera. Astfel, potrivit notei de fundamentare, proiectul cuprinde mai multe dispozitii, intre care: * se defineste comportamentul agresiv in conducerea vehiculelor pe drumurile publice, precum si sanctiunea corelativa adoptarii acestui comportament cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni (580 lei – 725 lei) si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii…