Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare deschisa, data publicitații joi de 500 personalitați ale lumii, pune in cauza puterile asumate in caz de urgența invocate de unii președinți și guverne in perioada pandemiei Covid-19. Scrisoarea, preluata și de ziarul “Le Figaro”, pune in garda fața de “pericolul” concretizat in masurile…

- In timp ce OMS avertizeaza ca pandemia continua sa se extinda, India, Pakistanul și Afganistanul sunt exemple ce justifica aprecierea alarmista a respectivei organizații ONU privind evoluția pandemiei cu Covid-19. Ingrijorator este faptul ca, la Kabul sau la Karachi, infrastructurile sanitare sunt insuficiente,…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 a depașit pragul de 6,7 milioane, la nivel mondial, din acestea aproape jumatate reprezentand pacienți care s-au vindecat deja, in timp ce 393.210 de oameni și-au pierdut viața, potrivit celor mai recente date publicate de worldometers.info . Brazilia a…

- Noul coronavirus a ucis 369.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19, anunța news.ro.PESTE SASE MILIOANE DE CAZURI Pandemia a ucis cel putin 369.086 de oameni in lume de cand a aparut in…

- “Plamanul” economic al Ecuadorului, orașul portuar Guayaquil, este sever lovit de coronavirus. In acest oraș sunt inregistrați o jumatate de milion de persoane infectate cu coronavirus. “Daca persoanele contaminate continua sa se deplaseze fara protecție și nu se izoleaza, exista riscul izbucnirii unui…

- Din nefericire, 135.000 a fost joi numarul celor rapuși de Covid-19 pe planeta. Și o veste incurajatoare: 513.515 persoane au fost vindecate. Cu cele 2.569 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, Statele Unite au atins un nou record mondial de pierderi in vieți omenești in doar 24 de ore. Numarul…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata…

- Pentru a doua oara consecutiv, de miercuri pana joi dimineața, in Statele Unite au fost ucise de coronavirus inca 2.000 de persoane, cel mai greu bilanț zilnic inregistrat de o țara de pe planeta. Numarul total al deceselor in Statele Unite a ajuns, astfel, la 14.605. Cifra de 1,5 milioane de persoane…