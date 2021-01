Alerta: Ninsori viscolite in Dobrogea. Cat preconizeaza meteorologii ca va tine Codul Galben In Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativAdministratia Nationala de Meteorologie a emis o a avertizare meteo valabila din acesta noapte de la ora 23.00, pana la noapte, tot la ora 23.00.In intervalul mentionat, in Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativTotodata, in regiunile estice si sud estice vantul se va intensifica treptat si local vor fi rafale in general de 50...60 km h ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

