ALERTĂ! NICUȘOR DAN nu mai are pază la birou! Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a renunțat la polițiștii locali care ii pazeau biroul. Zilnic, la postul de paza din fața biroului sau erau repartizați 5 polițiști locali. In plus, edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Dupa aceasta decizie, 20 de polițiști locali vor participa la acțiuni din teren, in patrule mixte cu personalul Garzii de Mediu, pentru a depista și sancționa incalcarea legislației din acest domeniu. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune ”Este nepotrivit ca o Primarie, unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Da a renuntat la politistii locali care ii pazeau biroul. Edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane.

- In plus, edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Dupa aceasta decizie, 20 de politisti locali vor participa la actiuni din teren, in patrule mixte cu personalul Garzii de Mediu, pentru a depista si sanctiona incalcarea legislatiei din…

- Nicușor Dan a renunțat la paza asigurata pe palierul unde se afla biroul primarului, inclusiv la paza din fața biroului sau, pentru care erau repartizați cinci polițiști locali, zilnic. El a dispus ca personalul care asigura paza Primariei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. „Primarul general…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat vineri ca a fost luata decizia sa fie suplimentat personalul Garzii de Mediu cu politisti locali detasati de la Politia Locala a Capitalei, care sa formeze echipe mixte pentru a controla respectarea problemelor de mediu din Bucuresti.„O chestiune aparent…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat vineri ca a fost luata decizia sa fie suplimentat personalul Garzii de Mediu cu politisti locali detasati de la Politia Locala a Capitalei, care sa formeze echipe mixte pentru a controla respectarea problemelor de mediu din Bucuresti.

- Primarul general al municipiului București, Nicușor Dan, a anunțat ca anul acesta nu se va organiza targ de Craciun in Capitala. Potrivit edilului, situația sanitara nu permite acest lucru. Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca nu va exista un targ de Craciun in București in aceasta iarna.…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Nicușor Dan, de astazi primarul Bucureștiului, a declarat intr-o emisiune de televiziune faptul ca in acest an in București nu se va organiza un targ de Craciun. Acesta spune ca Bucureștiul este in pragul prapastiei medicale, iar orașul nu-și permite sa organizeze un astfel de eveniment. Primarul capitalei…