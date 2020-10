Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial, situația economica a Romaniei ar putea suferi grav. Romania și Columbia se afla, alaturi de alte peste 100 de firme, pe lista entitaților care ar putea intra in categoria „ingerilor cazuți”, cu ratinguri care au putea ajunge la categoria „junk”, a declarat Alexandra Dimitrijevic, Global…

- Agentia de evaluare financiara S&P considera ca o majorare a pensiilor cu 40% e ca si cum Romania ar fi muscat mai mult decat poate mesteca, insemnand de fapt o majorare permanenta a cheltuielilor bugetare, care ar adanci deficitul intr-un mod care nu mai poate fi controlat. Credem ca, daca majorarea…

- Agentia de evaluare S&P Global Ratings a avertizat Romania ca decizia Parlamentului de a reintroduce o majorare a pensiilor cu 40% ar declansa o corectie fiscala dezordonata, tocmai intr-un moment in care economia se confrunta cu impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit…

- Agentia de evaluare S&P Global Ratings a avertizat Romania ca decizia Parlamentului de a reintroduce o majorare a pensiilor cu 40% ar declansa o corectie fiscala dezordonata, tocmai intr-un moment in care economia se confrunta cu impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Recent, plenul Parlamentului…

- Vanzarile cu amanuntul in UE au fost influentate de faptul ca vanzarile de produse non-alimentare au scazut cu 2,3-, in timp ce vanzarile de combustibili au crescut cu 4,6-. In zona euro, vanzarile cu amanuntul au inregistrat in luna iulie, comparativ cu iunie, o scadere de 1,3-, cu mult sub estimarile…

- Dezastru total creat de catre pandemia de coronavirus. COVID-19 a generat o criza sanitara fara precedent pe tot mapamondul. Mai mult decat atat, toate economiile lumii sunt aproape de un colaps mult mai mare decat cel generat de criza din 2008-2009. Ii da afara pe toți! O mare companie anunța cutremurul…

- NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters, potrivit Agerpres."Principala…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a inrautatit luni estimarile privind evolutia economiilor emergente in 2020, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), si a avertizat ca toate tarile vor inregistra efecte negative, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…