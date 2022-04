ALERTĂ! Nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră a fost ”grav avariată” Nava amiral a flotei rusești din Marea Neagra, crucișatorul inarmat cu rachete Moskva, a fost grav avariata dupa ce muniția de la bord a explodat, a spus Ministerul rus al Apararii citat Interfax și Reuters, anunțul venind dupa ce ucrainenii au anunțat ca au lovit crucișatorul cu doua rachete Neptun. Explozia reprezinta un nou eșec militar pentru Rusia, care a suferit o serie de lovituri de la invadarea Ucrainei la 24 februarie, in ceea ce Moscova numește o “operațiune militara speciala” pentru “denazificarea” țarii. Putin: Ce se intampla in Ucraina e o tragedie, dar Rusia nu a avut de ales… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

