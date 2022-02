Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Aeriene Romane executa misiuni deasupra Marii Negre dupa detectarea unor activitati in afara spatiului aerian national, scrie news.ro . Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca, in ultimele trei zile, Fortele Aeriene Romane au executat doua misiuni de politie aeriana, in urma detectarii unor…

- Aeronavele de lupta romanești au efectuat, in perioada 17-19 februarie, doua misiuni reale de poliție aeriana in spațiul national, in urma detectarii unor activitati aeriene deasupra Marii Negre, au anunțat, duminica, reprezentanții Ministerului Apararii Naționale (MApN), pe pagina de Facebook a instituției.Dirijarea,…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca, in ultimele trei zile, Forțele Aeriene Romane au executat doua misiuni de poliție aeriana, in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre.In perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor…

- Misiuni de politie aeriana executate de Fortele Aeriene RomaneIn perioada 17 19 februarie aeronave de tip F 16 Fighting Falcon si MiG 21 LanceR din cadrul Fortelor Aeriene Romane au executat 2 misiuni reale de politie aeriana in spatiul aerian national.Dirijarea, controlul si coordonarea misiunii au…

- In perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor Aeriene Romane au executat 2 misiuni reale de poliție aeriana in spațiul aerian national, deasupra Marii Negre, a anuntat MApN. Dirijarea, controlul si coordonarea misiunii au fost gestionate de catre…

- Klaus Iohannis susține continuarea dialogului cu Rusia Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Ieri, presedintele Klaus Iohannis a participat, la invitatia sefului Administratiei americane, Joe Biden, la consultari în format restrâns cu o serie de lideri aliati si ai institutiilor Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la consultari gazduite de presedintele SUA, Joseph R. Biden, cu lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema securitatii regionale. Iohannis a aratat "sustinerea sa ferma pentru continuarea dialogului politico-diplomatic cu Rusia,…

- In așteptarea unor noi progrese diplomatice pentru a preveni izbucnirea unui conflict armat intre Rusia și Ucraina, publicația spaniola 20 Minutos face o trecere in revista a capacitaților militare ale celor doua țari. Analiza ziariștilor spanioli, preluata de Rador, arata ca Rusia are a doua cea…