- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs luni pe insula americana Puerto Rico, provocand intreruperi importate de electricitate si pagube materiale, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.Pentru moment nu au fost semnalate victime, informeaza agerpres.ro.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs luni pe insula americana Puerto Rico, provocand intreruperi importate de electricitate si pagube materiale, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP. Pentru moment nu au fost semnalate victime. Seismul s-a produs la 06:32 ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs marți, in Botoșani, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), citat de Mediafax. Seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 11:42. Cutremurul s-a produs la 89 de kilometri est de Cernauți, 101 kilometri…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs duminica, in apropiere de Filipine. Seismul a lasat in urma zeci de raniți, dar și pagube uriașe, potrivit primelor inforamții

- Cutremure succesive in Japonia. Institutul national de cercetare – dezvoltare pentru fizica pamantului a publicat magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter pentru ambele fenomene seismice. Cutremurele s-au produs spre suprafața, la o adancime de 12 km, respectiv 50 km. Seismele s-au produs…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la adancimea de 170 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 04:32, la adancimea de 170km, avand…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul la o adancime de 11 kilometri in largul orasului Scalea de pe coasta vestica a Calabriei. "Cutremurul a fost resimtit de populatie, dar nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite", a anuntat Agentia…