Alertă națională. Aproape 4 milioane de români nu au asigurare medicală Romania se apropie cu pași repezi de SUA, la capitolul negru al asigurarilor medicale. Astfel, potrivit raportului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pe 2022, aproape 4 milioane de romani nu beneficiaza de asigurare in sistemul de sanatate, aceștia avand doar un pachet minimal de servicii medicale, care, practic, nu acopera mai nimic. La data […] The post Alerta naționala. Aproape 4 milioane de romani nu au asigurare medicala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

