Alertă NASA: Un asteroid de dimensiunea unui avion de pasageri se apropie de Pământ! Pe data de 23 iunie 2024, la ora 23:39 ora Romaniei, un asteroid de dimensiunea unui avion de pasageri, denumit 2024 KN1, va face o apropiere semnificativa de Pamant. Conform NASA, acest asteroid, care masoara aproximativ 27 de metri in diametru și se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 16.500 de kilometri pe ora, va

Sursa articol si foto: puterea.ro

