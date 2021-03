ALERTĂ! MUSK amenință că închide TESLA Masura luata de China este cel mai recent semn al atentiei in crestere acordata producatorului american de automobile electrice, pe fondul tensiunilor dintre Beijing si Washington. Potrivit analistilor, masura Beijingului seamana ca masurile luate de Washington impotriva firmei chineze de telecomunicatii Huawei, din motive de securitate nationala. ”Exista un motiv puternic pentru ca noi sa pastram confidentialitatea oricaror informatii. Daca Tesla a folosit masini pentru a spiona in China sau oriunde in alta parte, fabrica va fi inchisa”, a afirmat Musk la un forum chinez, in timpul unei discutii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

