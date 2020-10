ALERTĂ MONDIALĂ. OMS face apel la toți liderii: Vor urma perioade mult prea dificile Emisfera nordica se afla intr-un "moment critic" al pandemiei de Covid-19 , a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, scrie AFP. "Un numar prea mare de tari cunosc o crestere exponentiala a cazurilor de Covid-19 si asta coduce la faptul ca spitalele si unitatile de ingrijire de terapie intensiva sa fie aproape sau sa-si depaseasca limitele si suntem abia in octombrie", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferinta de presa. "Urmatoarele luni vor fi foarte dificile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisfera nordica se afla intr-un ”moment critic” al pandemiei de Covid, a afirmat, vineri, Tedros Adhanom Ghebreyesus , directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), apreciind ca un numar prea mare de țari inregistreaza o creștere exponențiala a cazurilor, informeaza News.ro, citand…

- Emisfera nordica se afla intr-un “moment critic” al pandemiei de Covid-19, a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, scrie AFP. „Un numar prea mare de…

- Emisfera nordica se afla intr-un „moment critic" al pandemiei de COVID-19, a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor. „Urmatoarele luni vor fi foarte dificile si unele tari se…

- Emisfera nordica se afla intr-un "moment critic" al pandemiei de Covid-19, a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, scrie AFP, relateaza News.ro."Un numar prea mare…

- Romania se numara printre cele 23 de țari europene in care evoluția pandemiei de coronavirus provoaca ingrijorare. Unul dintre criteriile avute in vedere de catre specialistii de la Centrul European pentru Control al Bolilor este numarul de infectari zilnice in randul populației varstnice din ultimele…

- Emisfera nordica se afla intr-un "moment critic" al pandemiei de Covid-19, a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, scrie AFP.

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in lume in ultima saptamana a crescut cu un record de 2,2 milioane. Aceste date sunt conținute in buletinul saptamanal al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicat in noaptea de 13 octombrie.Citește și: VIDEO - Emanuel Ungureanu și-a…

- Numarul uriaș al cazurilor de coronavirus din unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care in emisfera nordica este vara, a anunțat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oferta de nerefuzat: Hotel…