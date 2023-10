Stiri pe aceeasi tema

- Alerta a specialiștilor din sanatate, dupa ce un studiu recent sugereaza ca persoanele care iau tratamente pentru pierderea in greutate, inclusiv cu Ozempic, pot avea probleme digestive extrem de grave. Teama este legata in special de explozia utilizarii acestor tratamente empirice, in acest…

- Printre afecțiunile grave ce pot fi provocate de utilizarea unor produse precum Wegovy, Ozempic, Saxenda sau Victoza sunt paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale, potrivit studiului citat de CNN Health .Analiza a constatat ca riscurile este relativ mic, aproximativ 1% dintre persoanele…

- Un nou studiu sugereaza ca persoanele care iau medicamente injectabile populare pentru pierderea in greutate, inclusiv Wegovy, Ozempic, Saxenda și Victoza, pot prezenta un risc mai mare de probleme digestive grave, cum ar fi paralizia stomacului, pancreatita și obstrucțiile intestinale.

- Banca Centrala a reclamat un atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasa a numarului de telefon) in care este folosit numele BNR. Banca Naționala a Romaniei a primit o serie de sesizari care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021…

- Nimeni nu s-ar fi gandit vreodata ca raspunsul la intrebarea „cum rezolvam epidemia mondiala de obezitate?” s-a afla la o șoparla dintre cele mai veninoase, mare și urata. Dar in munca de cercetare rareori se intampla sa nu apara surprize.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, unde au fost semnalate cazurile a trei pacienti care au luat aceste medicamente si au experimentat ganduri suicidare sau de automutilare. Investigatia EMA se concentreaza in jurul medicamentelor…

- In plin sezon cald, foarte multe persoane iși doresc sa aiba un corp de invidiat. Astfel, mulți oameni apeleaza la tot felul de metode prin care sa scape de kilogramele in plus. Cu toate acestea, susțin doctorii, acestea pot fi un real pericol pentru sanatate și pot duce la afecțiuni grave.