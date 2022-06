Alertă mondială emisă de Mercedes: un milion de mașini mai vechi au probleme grave cu servofrânele Mercedes-Benz recheama aproape un milion de masini mai vechi din intreaga lume, din cauza unor posibile probleme cu servofranele, a anuntat sambata compania, citata de Reuters. Sunt afectate de rechemare modelele din seriile ML, GL (BR 164) si R-Class (BR 251) produse intre 2004 si 2015. Aproximativ 70.000 dintre vehiculele incluse in campanie sunt in Germania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Mercedes-Benz recheama in service aproape un milion de masini mai vechi din intreaga lume. Motivul este acela ca ar exista posibile probleme cu servofranele, a anuntat sambata compania, citata de Reuters. Sunt afectate de rechemare modelele din seriile ML, GL (BR 164) si R-Class (BR 251). Acestea sunt…

- Sunt afectate de rechemare modelele din seriile ML, GL (BR 164) si R-Class (BR 251) produse intre 2004 si 2015. Aproximativ 70.000 dintre vehiculele incluse in campanie sunt in Germania. ”Am descoperit ca la unele dintre aceste vehicule functia servofranelor ar putea fi afectata de o coroziune avansata…

