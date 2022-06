Stiri pe aceeasi tema

Twitter a adoptat un plan pentru drepturile actionarilor pe durata limitata, numit adesea "pilula otravita", la o zi dupa ce miliardarul Elon Musk s-a oferit sa cumpere compania pentru 43 de miliarde de dolari, a anuntat vineri operatorul platformei de socializare, transmite CNBC.

Elon Musk a renuntat sa se alature consiliului de administratie al Twitter, creand posibilitatea unei preluari ostile a companiei, ceea ce ar putea duce la o volatilitate suplimentara a actiunilor, potrivit analistilor, transmite CNBC.

„Este prima zi in care nu mai avem stare de alerta. Se incheie doi ani in care a trebuit sa respectam o serie de masuri și recomandari.Vreau sa incep prin a le mulțumi tuturor romanilor care in aceasta perioada au ținut cont de recomandari și au respectat regulile de protecție. Vreau sa le transmit…

Declaratia ministrului Sorin Mihai Cimpeanu privind desfasurarea activitatii didactice in scoli, incepand cu data de 9 martie 2022 'Ministerul Educatiei a transmis o circulara (https://www.edu.ro/sites/default/files/08.03.2022_Circulara_55_2022_scoli_incetare_alerta.pdf) catre toate inspectoratele scolare…

Starea de alerta din Romania va inceta de miercuri, de la miezul nopții, astfel ca masurile restrictive vor fi eliminate, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici…

Ministerul de Interne a transmis, marti, ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatii publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile urmand…

„Atracția fața de frumusețea feminina traia in mine ca umbra cu aceeași intensitate ca atunci cand aveam trup de carne."

Marti este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca starea de alerta impusa de pandemia de coronavirus nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie, avand in vedere ca…