Mili Istihbarat Teșilati! Aceasta ar trebui sa fie inscripția care sa apara și oficial pe frontispiciul a tot mai multe instituții din Cluj Napoca. Dar și entitați bancare și companii private de construcții, galonate echipe de sport și chiar intregi structuri informative ale statului roman! Barem sa se știe ”prețul corect” pentru care toate aceste […] The post Alerta MIT in servicii! Grupul de la Cluj, tribut lui Erdogan! first appeared on Ziarul National .