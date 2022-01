Stiri pe aceeasi tema

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor…

- Astfel, pentru clientii casnici este prevazuta acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor…

- Potrivit proiectului de Ordonanta, pentru clientii casnici se prevede acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar,…

- ​Ordonanța de urgența privind refacerea facturilor eronate la energie și gaze naturale, adoptata miercuri de Guvern s-a publicat în Monitorul Oficial. Furnizorii sunt obligați, din oficiu, sa le refaca în maximum 15 zile de la data emiterii acestora, iar pentru facturile deja emise, termenul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, la sediul PNL, ca in sedinta de miercuri a Guvernului va fi pe ordinea de zi o Ordonanta de Urgenta a Ministerului Muncii prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marti, ca Ordonanta de Urgenta privind scaderea plafoanelor la energie si gaz si cresterea limitei de consum va fi aprobata saptamana viitoare. "Cand dam ordonanta in cursul lunii ianuarie, practic si vorbim de Ordonanta care va fi aprobata saptamana…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineața, 17 ianuarie, ca social-democrații au stabilit deja masurile in domeniul energiei și urmeaza sa le discute in ședința de coaliție care va avea loc la Parlament, la ora 17.00, impreuna cu PNL și UDMR. „Am finalizat tot pachetul de masuri, astfel…

- Ministerul Energiei,Virgil Popescu, anunța ca in ședința de Guvern de joi a fost adoptata Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei…