- Peste 10.000 de persoane care locuiesc in centrul istoric al orasului Torino au fost evacuate temporar duminica pentru dezamorsarea unei bombe engleze, ramasa neexplodata din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de AGERPRES. ''In zona rosie'',…

- Autoritatile din Filipine au inceput duminica procesul de evacuare a mai multor mii de persoane aflate in calea puternicului taifun Kammuri, format in Oceanul Pacific, transmite AFP. Taifunul Kammuri, insotit de viteze ale vantului de 140 de kilometri la ora si de rafale de pana la 170 de kilometri…

- Condițiile meteo au devenit periculoase in Romania. Vantul care a suflat cu putere mai ales in regiunile sudice a creat probleme. In centrul Capitalei, o bucata dintr-o schela imensa amplasata pe fatada unui hotel, aflat in santier, s-a prabusit, iar doua masini parcate au fost avariate.

- ALERTA MAXIMA! Este cod rosu de vijelii in Romania. Meteorologii ANM anunta prapad in urmatoarele ore ANM a emis, miercuri, mai multe avertizari de tip nowcasting. Principalul fenomen semnalat este vantul, care ajunge sa bata si cu 150 km/ora. In mai multe judete, meteorologii au emis avertizare COD…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa. Mai mjulte județe din țara vor fi lovite de ploi torențiale cu rafale de vant de 100 de milometri pe ora.

- Politistii din judetul Olt cauta o fata care a anuntat, printr-un apel de 20 de secunde la 112, ca este sechestrata, fara a oferi alte informatii, precum nume, o posibila locatie, varsta etc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, a mentionat ca nu…