ALERTĂ METEO / UPDATE. Se extinde Codul portocaliu de viscol. Jumătate din țară, sub avertizări. Când ninge în București UPDATE Codul portocaliu de viscol și ninsoare se extinde in mai multe județe din sudul și estul țarii, dar și in Carpații Meridionali și de Curbura, potrivit unei informari a administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Raman in vigoare și un cod portocaliu de precipitații abundente, dar și un cod galben de vant și ploi. Meteorologii […] The post ALERTA METEO / UPDATE. Se extinde Codul portocaliu de viscol. Jumatate din țara, sub avertizari. Cand ninge in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

