ALERTĂ METEO. Un nou COD ROȘU de fenomene PERICULOASE - unde lovesc puternic furtunile COD ROȘU Valabil de la : 25-06-2021 ora 14:30 pana la : 25-06-2021 ora 15:30In zona : Județul Cluj: Iara, Savadisla, Baișoara, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni;Se vor semnala : averse torențiale ce vor depași 40...50 l/mp - in zona avertizata s-au acumulat in ultima ora 70...80 l/mp, vijelie puternica, grindina de medii și mari dimenisuni, frecvente descarcari electriceValabil de la : 25-06-2021 ora 14:30 pana la : 25-06-2021 ora 15:30In zona : Județul Sibiu: : zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Sibiu: Rau Sadului;Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

