Potrivit ANM, in intervalul 18 aprilie, ora 10:00 - 20 aprilie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu bruma și ninsori, indeosebi la munte.In intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților local in nordul și centrul țarii, precum și in zonele submontane, temperaturile minime vor fi preponderent negative și se va produce bruma. Temporar, la munte, va ninge și, mai ales in zona inalta a Carpaților Meridionali, se va depune strat nou de zapada.Izolat și trecator precipitații sub forma de lapovița și ninsoare vor fi și in restul țarii.Luni (18 aprilie),…