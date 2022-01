Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in București, vremea va fi frumoasa și deosebit de calda pentru aceasta data, cu o temperatura maxima de 14-15 grade, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit ANM, cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general moderat.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru perioada 25 decembrie 28 decembrie, in București, conform Mediafax. In perioada 25 decembrie ora 10:00 - 26 decembrie, ora 08:00 vremea va continua sa se incalzeasca, valorile termice urmand a se situa cu mult peste…

- Vremea se va incalzi in Capitala in acest week-end, temperatura urmand sa ajunga pana la 12 grade, iar vantul va sufla slab si moderat, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres. Astfel, pana sambata la ora 8:00 vremea…

- Iarna și-a intrat deplin in drepturi, iar de Craciun se pare ca ne vom bucura de zapada in toata regula. Experții de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua alerta meteo. Cum va fi vremea de sarbatori in Romania. Meteorologii anunța un cod galben de viscol in majoritatea regiunilor…

- Vremea se incalzește in București, iar maxima de luni va ajunge la 10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de duminica de la ora 20.00 pana luni la ora 12.00, in București cerul va fi mai mult noros, iar vantul…

- Sfarșitul de saptamana in Romania vine cu schimbari drastice de temperaturi și pe alocuri chiar precipitații abundente. La aceasta ora in Capitala vremea este inchisa, in ultimele 24 de ore avand parte de ploi. Astazi avem o noua alerta meteo ANM pentru weekend, iar datele nu arata bine. Alerta meteo…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta, joi, ploi iabundente in mai multe regiuni ale tarii, fiind emis un Cod Galben, valabil pana sambata dupa-amiaza. De asemenea, a fost emis Cod Portocaliu in zece judete si in municipiul Bucuresti. La munte se vor inregistra ninsori.

- In zonele avertizate se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale ce vor atinge 55 - 65 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Potrivit unei informari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, vremea va fi deosebit…