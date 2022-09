Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile minime coboara pana la 3 - 4 grade in toata țara, pana in 24 septembrie. Dupa aceasta data temperaturile cresc cu aproximativ 5 grade. La munte se anunța ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Prima avertizare meteo Cod galben vizeaza vestul, centrul și nord-vestul țarii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 august. Meteorologii estimeaza ca in prima saptamana a intervalului, vremea va fi intr-un proces de incalzire, devenind calduroasa, iar in perioada 4 - 7 august local caniculara, cu medii ale temperaturii maxime in…

- VREMEA in prima jumatate a lunii august: temperaturi maxime și zilele cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea se incalzește treptat și devine calduroasa, cu maxime spre 34-36 de grade in acest weekend, in Banat, Crișana și sudul țarii și 31-34 de grade in restul țarii. Apoi temperaturile…

- Temperaturile se vor mentine ridicate pe parcursul urmatoarelor doua saptamani si ar putea aparea ploi de scurta durata si pe arii restranse aproape zilnic, in majoritatea regiunilor, conform prognozei pentru intervalul 25 iulie - 7 august, emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- VREMEA pana in 22 august. Zilele mai racoroase și cele cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Vremea se mai racorește din luna august, insa maximele vor ramane in jurul valorii de 30 de grade Celsius. In perioada 19-21 august vor fi ploi și furtuni, in Transilvania și in…

- Va bucurați ca au mai scazut temperaturile, la inceputul acestei saptamani, și va intrebați cand ar putea lovi din nou canicula in Romania, dat fiind faptul ca suntem in iulie, luna lui „Cuptor”? Meteorologii vin cu raspunsuri! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au transmis,…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…