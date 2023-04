ALERTĂ METEO – Săptămâna viitoare, cu averse de ploaie frecvente, în Maramureș In cea mai mare parte a saptamanii viitoare vor fi perioade cu averse – in general moderate cantitativ – in majoritatea zonelor. Nu o spunem noi, ci Administrația Naționala de Meteorologie, care azi, 16 aprilie, a emis o informare meteo valabila de azi pana in 17 aprilie, ora 10.00. In țara sunt așteptate ploi moderate cantitativ, dar și intensificari ale vantului. In orele care urmeaaza ploile, mai ales sub forma de aversa, insoțite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in cea mai mare parte a țarii. Cu precizarea ca in Moldova, Muntenia, Oltenia, Carpații Meridionali… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

