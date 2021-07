Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, un Cod portocaliu de averse si vijelii in localitati din judetul Timis si avertizari nowcasting Cod galben in zone din judetele Hunedoara si Sibiu. Astfel, pana la ora 16:40, in localitatile Recas, Deta, Gataia, Jamu Mare, Racovita, Denta, Topolovatu Mare, Belint, Banloc, Boldur, Moravita, Birda, Ghizela, Brestovat din judetul Timis se vor semnala vijelie, grindina, averse care vor depasi 35 litri/mp si descarcari electrice.

Pana la ora 17:10, in judetul Hunedoara (localitatile: Hunedoara, Deva, Calan, Simeria, Beriu, Bretea…