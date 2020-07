Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo emisa de ANM. Vremea se strica in mai multe zone din țara, unde sunt așteptate ploi puternice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galebn de ploi torențiale, valabil miercuri, intre orele 10.00 și 23.00, la munte, in Maramureș, Transilvania, Crișana,…

- Vremea continua sa fie schimbatoare, astfel ca meterorologii avertizeaza ca in mai multe regiuni din Romania pot aparea, in perioada urmatoare, episoade de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In acest sens, specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis o avertizare COD…

- O avertizare cod galben de averse, grindina si vijelii in toata tara intra in vigoare de duminica, de la ora 10.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme rea, valabila ptna marti dimineata, 23 iunie.

- Vești proaste de la meteorologi. Vremea continua sa iși faca de cap. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare speciala pentru intervalul 27 mai ora 12.00 – 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse, descarcari electrice si grindina pentru municipiul Bucuresti, valabila in urmatoarea ora.Potrivit meteorologilor, pana la 20:00, in Capitala se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, o atenționare meteo pentru București. Vremea va fi instabila in Capitala pana joi seara, anunța meteorologii.Conform ANM, in intervalul 19 mai, ora 13:30 - 20 mai, ora 8:00, in Bucuresti, cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe zone din țara. In intervalul orar 10.00 – 21.00, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia, mai ales in sudul si estul regiunii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila joi, 30 Apr 2020, intre orele 10:00 și 21:00.