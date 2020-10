INFORMARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații mixte in zona de munte Interval de valabilitate: 3 Zone afectate: conform textului In intervalul 30 octombrie, ora 02:00 – 31 octombrie, ora 20:00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 60...80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali, rafalele vor depași temporar 90 km/h. PROGNOZA METEO. Vreme rece in urmatoarele zile. Se anunta ploi in toata tara La munte, in general la altitudini mai mari de 1500 m, ploile se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare…