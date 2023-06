Jumatatea de est a tarii se afla sub avertizari cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica, codul galben fiind valabil pana luni dimineata, in timp ce codul portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si averse torentiale este valabil pana duminica seara, la ora 23.00. Pentru intervalul 18 iunie, ora 10 – 19 iunie, ora 10, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica. ”In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Moldova, Muntenia, jumatatea de est a Transilvaniei si sudul Dobrogei, precum si in Carpatii Orientali…