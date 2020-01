Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ziua de azi, vremea ne va surprinde inca de la primele ore ale dimineții cu precipitații sub forma de ninsoare ușoara, iar pe tot parcusul zilei, cerul va fi temporar noros. Temperaturile maxime vor urca pana la 2 grade. La munte se va depune un nou strat de zapada. Meteorologii avertizeaza…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 12:00 atentionarea nowcasting Cod galben de ceata valabila pentru 9 judete. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in localitati din judetele Braila,...

- Meteorologii au emis, sambata seara, o avertizare Cod galben de ceața, burnița și ploaie pentru șase județe din Moldova, valabila pana la ora 23.00.Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Galați, Iași, precum și zonele joase din județele Bacau, Neamt și Vrancea. Citește și: Marcel…

- Un nou anunt de ultim moment a fost facut de meteorologi. Administratia Natonala de Meteorologie a anuntat un cod galben pentru aceasta seara. Codul galben este de ceata si este in vigoare pana la ora 23.00. Meteorologii anunta ca se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si burnita in cinci judete din zona Moldovei, valabile pana la ora 23:00, anunța AGERPRES.Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astazi- Cine este cea care are contracte in derulare…

- Meteorologii de la ANM au instituit un Cod Galben de ceața valabil pentru zona Turzii pana in jurul orei 14. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vantul continua sa sufle cu putere in vestul țarii și astazi. Zeci de localitați din Timiș, Arad și Caraș-Severin se afla sub cod galben de vreme severa. Meteorologii au anunțat ca intensificarile temporare ale vantului vor atinge, la rafala, chiar și 60-70 km/h. Codul galben emis de meteorologi a intrat…

- Meteorologii au emis cod galben de ceata pentru 28 octombrie. Ceata densa va pune din nou stapanire pe tara si se va mentine pana maine la amiaza.In perioada indicata se prevede ceata cu vizibilitatea de 200m si mai putin.