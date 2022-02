Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo de ninsori și viscol puternic in Romania. Coduri galben și portocaliu in jumatate de țara, pana luni dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, noi avertazari cod galben și portocaliu in mai multe județe. Specicliștii anunța ninsori abundente și viscol in zona de…

- Chiar daca la acest moment nu sunt in vigoare avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat la ce ne putem aștepta, cand vine vorba de vreme, in perioada urmatoare. Daca pentru zilele de miercuri și joi veștile sunt cat se poate de bune, dat fiind faptul…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie vin cu noi detalii despre vreme. Temperaturile și fenomenele care vin in prim-plan zilele viitoare vor lua pe toata lumea prin surprindere. In ce zone va ninge? Alerta meteo ANM: in ce zone va ninge? Administrația Naționala de Meteorologie a…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori in intervalul 08 ianuarie, ora 04 – 09 ianuarie, ora 12, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei. In zonele menționate vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ultim moment! Incepand de luni, 20 decembrie, Romania va fi cuprinsa de un val de ger, astfel ca temperaturile scad semnificativ in toate zonele țarii. De asemenea, ninosrile iși fac simțita prezența, mai ales in zonele montane unde…

- Iarna și-a intrat deplin in drepturi, iar de Craciun se pare ca ne vom bucura de zapada in toata regula. Experții de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua alerta meteo. Cum va fi vremea de sarbatori in Romania. Meteorologii anunța un cod galben de viscol in majoritatea regiunilor…

- Meteo. Val de ninsori si frig peste Romania. Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in prima jumatate a lunii decembrie, iar apoi vor reveni la normal, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Temperaturile cresc la inceputul saptamanii 6-12 decembrie,…

- Vestea proasta pentru toți romanii. Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Iarna iși intra in drepturi, iar frigul va acapara Romania. Ce alerta meteo are loc pana sambata, 4 decembrie. Ninsorile și gerul ne bat la ușa. Ce zone ale țarii noastre sunt…