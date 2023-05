Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizare cod roșu de ploi abundente și vijelii pentru Regiunea Veneto, Italia, unde se anunța cantitați de apa ce vor depași 100 litri/mp. Ploi abundente vor fi și in alte zone ale Italiei, dar și in sudul Germaniei, unde a fost emisa avertizare cod portocaliu. De asemenea, sunt…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Meteorologii din noua tari, inclusiv Romania, se asteapta la fenomene meteo extreme in urmatoarele 48 de ore din cauza unui vortex polar care va aduce ninsori puternice, ploi si chiar viscol.Inca din aceasta noapte, vortexul polar va pune stapanire peste vestul, centrul, sudul si estul continentului.…

- Romania va fi lovita de un val de frig și de o furtuna de proporții apocaliptice. Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea de la o zi la alta cu 10 grade. Furtuna Mathis, așa cum au numit-o meteorologii francezi, va ajunge și in Romania, de maine. In mai multe țari din vestul și centrul Europei…

- Furtuna Mathis, asa cum au numit-o meteorologii francezi, va ajunge si in Romania de luni. Astfel, vremea se va racii accentuat si vom avea diferente de temperatura de peste 10 grade in doar 24 de ore. Este cod rosu in Germania, unde vantul ar putea sa depaseasca 120 de kilometri pe ora, dar exista…

- O masa de aer polar a intrat in țara noastra noaptea trecuta. Au fost emise deja coduri galbene, portocalii și chiar roșii de vreme rea, cu ninsori și viscol la munte. Frigul cuprinde și celelalte zone, unde este posibil sa cada bruma. Inca de la pranz vantul s-a intețit, mai ales in zonele de munte.…

- Demonstratie de forta in fata lui Putin. Bombardierul american B-52 a fost flancat de avioane romanesti, italiene si spaniole in timpul unui exercitiu de antrenament deasupra Europei. Demonstratie de forta in fata lui Putin, intr-o misiune de antrenament Bomber Task Force a NATO in Europa. Un grup de…

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…