COD : GALBENValabil de la : 11-01-2023 ora 8:40 pana la : 11-01-2023 ora 11:00In zona : Județul Botosani ;Județul Iasi ;Se vor semnala : local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușuluiCOD : GALBENValabil de la : 11-01-2023 ora 8:00 pana la : 11-01-2023 ora 11:00In zona : Zona joasa a județului Suceava , respectiv zona localitaților: Suceava, Falticeni, Radauți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbraveni, Cornu Luncii, Udești,…