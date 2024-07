Alertă meteo în 27 de judeţe. Fenomenele meteo aşteptate Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți noi alerte meteo. Un cod portocaliu de instabilitate atmosferica este valabil de marți pana miercuri in București și 27 de județe. In intervalul marți, ora 10.00 – miercuri, ora 10.00, este in vigoare un cod galben in Crișana, nord-vestul Transilvaniei și local in Banat, Maramureș, Muntenia și Moldova. […] Articolul Alerta meteo in 27 de judete. Fenomenele meteo asteptate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

