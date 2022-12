Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi o prognoza speciala pentru București, de Ziua Naționala a Romaniei, precum și o atenționare cod galben de polei in 11 județe ale țarii, valabila pana vineri dupa-amiaza.Potrivit ANM, de joi dimineața, de la ora 8.00, și pana vineri la aceeași ora, in Bucuresti vremea va fi rece,…

- Meteorologii au emis joi o avertizare cod galben privind depuneri de polei in Moldova si in zona Carpatilor Orientali. Conform ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12 – 02 decembrie, ora 12 vor fi precipitatii slabe mixte si se va depune polei. "In intervalul mentionat, in Moldova si in zona Carpatilor…

- Vremea se schimba de la o zi la alta. Daca in unele zone iarna și-a intrat deja in drepturi și s-a așternut deja primul strat de zapada, in alte regiuni ale Romaniei, temperaturile sunt mai mari decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Alerta meteo ANM! Care sunt județele pentru care au fost emise…

- Meteorologii au emis duminica, 20 noiembrie, o avertizare cod galben de ninsori și vant puternic, care va afecta și zona montana a județului Vrancea. Avertizarea intra in vigoare luni, incepand cu ora 5.00 și va fi valabila pana la ora 18.00. In același timp, intra in vigoare și un cod galben de ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi avertizaroi cod galben de ploi insemnate cantitativ si ninsori. Potrivit ANM, in intervalul 19 noiembrie, ora 20.00 ndash; 20 noiembrie, ora 10.00 in intervalul mentionat, in nordul Olteniei si in zona montana aferenta, pana la altitudini de 1400…

- Intensificari ale vantului in Maramureș. Codul galben va intra in vigoare sambata dimineața, ora 02.00, fiind valabil pe tot parcursul zilei de duminica. Meteorologii spun ca incepand cu a doua parte a nopții de sambata spre duminica vantul se va intensifica treptat in toate regiunile. In sudul, sud-estul,…

- Meteorologii anunța ploi torentiale si vijelii puternice Foto: Arhiva. Jumatate din tara se afla, astazi si mâine, sub avertizari meteorologice cod galben si portocaliu de ploi torentiale si vijelii puternice. Astfel, din aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:00 si pâna mâine la prânz,…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferica și ploi. Avertizarea, care vizeaza județe din aproape toate regiunile țarii, este valabila pana in aceasta seara la ora 22.00.